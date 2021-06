Lapid a Blinken | su rapporti con Usa aggiusteremo errori del passato

Advertising

repubblica : Blinken a Roma: l'agenda del segretario di Stato americano tra Di Maio, Lapid, il papa e il G20 - zazoomblog : Lapid a Blinken forti riserve sul negoziato con lIran - #Lapid #Blinken #forti #riserve - ritascavone : RT @michelegiorgio2: L'ITALIA ADERISCE ALL'ACCORDO DI ABRAMO? Battute a parte, oggi incontro a Roma tra il ministro degli esteri di Italia,… - PierluigiGorgo1 : RT @michelegiorgio2: L'ITALIA ADERISCE ALL'ACCORDO DI ABRAMO? Battute a parte, oggi incontro a Roma tra il ministro degli esteri di Italia,… - TgLa7 : #Lapid su rapporti con Usa: aggiusteremo errori del passato. A #Blinken: 'è stato compromesso lo status bipartisan… -

Ultime Notizie dalla rete : Lapid Blinken

AGI - Agenzia Italia

... sono stati questi gli argomenti affrontati durante l'incontro tra il ministro degli Esteri israeliano, Yahir, e il segretario di Stato Usa, Antony, avvenuto oggi a Roma. "Ho incontrato ...Il ministro degli Esteri israeliano Yairha espresso "forti riserve" al collega americano Antonysulla ripresa dei negoziati per il rientro degli Stati Uniti nell'accordo internazionale sul nucleare iraniano. I capi della ...non nelle conferenze stampa”, ha aggiunto Lapid È quanto il ministro degli Esteri israeliano, Yair Lapid, ha detto al segretario di Stato Usa Antony Blinken, nel corso del loro incontro a Roma.Il ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid ha espresso «forti riserve» al collega americano Antony Blinken sulla ripresa dei negoziati per il rientro degli Stati Uniti nell'accordo internazionale ...