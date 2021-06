Jon Hassell | morto il creatore del Quarto Mondo musicale

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 27 giugno 2021) Il trombettista e compositore d’avanguardia Americano JOnha influenzato la musica contaminandola con vari stili e mischiando suoni etnici con l’elettronica. Ieri 26 Giugno 2021 ci ha lasciato all’eta di 84 anni lasciando un vuoto neldella Musica e non solo. La sua famiglia su Facebook lo ha annunciato con un post commovente. Questo 2021 sarà purtroppo ricordato per la scomparsa di grandi musicisti come Stefano D’orazio o Franco Battiato solo per citarne alcuni. “L’amore non sbaglia mai!”: Måneskin in Polonia si baciano sul palco Jon: èil compositore più famoso al ...