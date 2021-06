Impossibile dimenticarlo ad Amici: è stato un professore per cinque edizioni, oggi appare così, incredibile (Di domenica 27 giugno 2021) E’ stato un professore di Amici di Maria De Filippi, sapete com’è oggi a distanza di anni? Si mostra proprio così. Amici di Maria De Filippi è un talent show arrivato, quest’anno, alla sua ventesima edizione. L’edizione che si è appena conclusa ha visto trionfare Giulia Stabile, la prima ballerina donna a vincere. Come abbiamo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 27 giugno 2021) E’undidi Maria De Filippi, sapete com’èa distanza di anni? Si mostra propriodi Maria De Filippi è un talent show arrivato, quest’anno, alla sua ventesima edizione. L’edizione che si è appena conclusa ha visto trionfare Giulia Stabile, la prima ballerina donna a vincere. Come abbiamo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

FabrizioJuve10 : @McDougallMartha @acmcewan21 @patch_bulldog Noi tutti continueremo ad amarlo come se fosse ancora tra noi, sarà imp… - gishungry : @givlsv beh sicuramente sarà impossibile dimenticarlo quest’anno - n_fausta : @lizgrenat Uno dei miei preferiti, impossibile dimenticarlo ???? - GerryRitz : RT @Daniele39091477: Prima o poi capiterà che farai un tempo sotto la Sud Magari non subito, ma capiterà e dimenticarlo sarà impossibile… - Daniele39091477 : Prima o poi capiterà che farai un tempo sotto la Sud Magari non subito, ma capiterà e dimenticarlo sarà impossibil… -