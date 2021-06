F1, Gp Stiria: gara perfetta di Verstappen davanti a Hamilton. Ferrari in rimonta (Di domenica 27 giugno 2021) Zeltweg , 27 giugno 2021 - Gp di Stiria 2021 in Austria , un'altra gara che rinnova la sfida mondiale tra Max Verstappen e Lewis Hamilton . Partono affiancati in prima fila con l'olandese in pole ... Leggi su quotidiano (Di domenica 27 giugno 2021) Zeltweg , 27 giugno 2021 - Gp di2021 in Austria , un'altrache rinnova la sfida mondiale tra Maxe Lewis. Partono affiancati in prima fila con l'olandese in pole ...

Ultime Notizie dalla rete : Stiria gara F1. Stiria, trionfa Verstappen: Sainz sesto Max Verstappen vince il Gp della Stiria, ottava prova del Mondiale di Formula 1 sul circuito di casa della Red Bull, e allunga in ... riprendendo la gara dall'ultimo posto.

F1: Max Verstappen vince il Gp di Stiria, sesto Sainz davanti a Leclerc SPIELBERG - Max Verstappen vince il Gran Premio di Stiria, ottavo appuntamento stagionale della Formula 1 . Il pilota olandese conquista il quarto ... entrambi protagonisti di una gara eccezionale dopo ...

