F1, Charles Leclerc da ultimo a settimo! Cosa è successo in partenza, poi rimonta da urlo! (Di domenica 27 giugno 2021) Situazione quasi completamente ribaltata nel giro di 7 giorni per la Ferrari ed in particolare per Charles Leclerc, autore quest’oggi di una bellissima rimonta al Red Bull Ring di Spielberg in occasione del Gran Premio di Stiria 2021, ottavo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il monegasco della Rossa, scattato dalla settima casella sulla griglia di partenza grazie ad una buona qualifica (in relazione al potenziale della SF21 sul giro secco in questi giorni), è stato infatti costretto a cambiare subito strategia fermandosi ai box dopo un giro per sostituire l’ala anteriore in seguito ad un contatto con ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) Situazione quasi completamente ribaltata nel giro di 7 giorni per la Ferrari ed in particolare per, autore quest’oggi di una bellissimaal Red Bull Ring di Spielberg in occasione del Gran Premio di Stiria 2021, ottavo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il monegasco della Rossa, scattato dalla settima casella sulla griglia digrazie ad una buona qualifica (in relazione al potenziale della SF21 sul giro secco in questi giorni), è stato infatti costretto a cambiare subito strategia fermandosi ai box dopo un giro per sostituire l’ala anteriore in seguito ad un contatto con ...

