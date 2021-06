Diego Carlos sorpreso per la convocazione a Tokyo (Di domenica 27 giugno 2021) I Giochi Olimpici sono uno degli eventi sportivi più attesi. Tokyo 2020 è ormai alle porte e gli atleti di ogni disciplina, non vedono l’ora di cominciare a gareggiare. La gioia è ancora più grande però, quando la convocazione arriva di sorpresa. È il caso di Diego Carlos, difensore del Siviglia. Andy Murray: Emozionante andare alle Olimpiadi di Tokyo Diego Carlos: “Olimpiadi? Non mi aspettavo la convocazione” Il difensore brasiliano classe 1993, è attualmente in forze al Siviglia. Diego Carlos ha appreso ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 27 giugno 2021) I Giochi Olimpici sono uno degli eventi sportivi più attesi.2020 è ormai alle porte e gli atleti di ogni disciplina, non vedono l’ora di cominciare a gareggiare. La gioia è ancora più grande però, quando laarriva di sorpresa. È il caso di, difensore del Siviglia. Andy Murray: Emozionante andare alle Olimpiadi di: “Olimpiadi? Non mi aspettavo la” Il difensore brasiliano classe 1993, è attualmente in forze al Siviglia.ha appreso ...

