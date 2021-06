Cosa resta del cargo naufragato in Sardegna un anno e mezzo fa (Di domenica 27 giugno 2021) AGI Il meteo sembra essersi accanito fin dall'inizio suL cargo incagliato dal 21 dicembre 2019 sugli scogli nel mare in burrasca del Sud Sardegna. Poi ci si è messa la pandemia. È stato ribattezzato il 'Concordia sardo' il mercantile 'CDry Blue', 108 metri di lunghezza, 18 di larghezza e una stazza lorda di 5.600 tonnellate, che dopo un anno e mezzo una società statunitense specializzata sta smontando pezzo per pezzo con l'impiego di una chiatta lunga 70 metri. Quel che resta della nave - ormai manca solo una porzione della sezione di prua - sarà trasferito a Piombino, in Toscana, per lo smaltimento. E ... Leggi su agi (Di domenica 27 giugno 2021) AGI Il meteo sembra essersi accanito fin dall'inizio suLincagliato dal 21 dicembre 2019 sugli scogli nel mare in burrasca del Sud. Poi ci si è messa la pandemia. È stato ribattezzato il 'Concordia sardo' il mercantile 'CDry Blue', 108 metri di lunghezza, 18 di larghezza e una stazza lorda di 5.600 tonnellate, che dopo ununa società statunitense specializzata sta smontando pezzo per pezzo con l'impiego di una chiatta lunga 70 metri. Quel chedella nave - ormai manca solo una porzione della sezione di prua - sarà trasferito a Piombino, in Toscana, per lo smaltimento. E ...

