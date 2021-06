Coronavirus, contagi e vittime ancora in calo. Figliuolo: 80% di vaccinati a settembre, ma non rallentare (Di domenica 27 giugno 2021) Sono ancora in calo i contagi da Coronavirus a livello nazionale. L'odierno bollettino del ministero della Salute, segnala 782 nuovi casi e 14 vittime nelle ultime 24 ore, il secondo dato più basso dallo scorso settembre. Ieri i nuovi casi erano stati 838 nuovi casi, 40 i morti, 224.293 i tamponi, 0,37% il tasso di positività.Sono ancora in diminuzione anche i ricoveri, sia nei reparti Covid ordinari (-28) che in quelli di terapia intensiva (-4). Nel dettaglio, sono 1.743 le persone ricoverate nei reparti ordinari degli ospedali e 294 quelli che hanno bisogno di cure ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 27 giugno 2021) Sonoindaa livello nazionale. L'odierno bollettino del ministero della Salute, segnala 782 nuovi casi e 14nelle ultime 24 ore, il secondo dato più basso dallo scorso. Ieri i nuovi casi erano stati 838 nuovi casi, 40 i morti, 224.293 i tamponi, 0,37% il tasso di positività.Sonoin diminuzione anche i ricoveri, sia nei reparti Covid ordinari (-28) che in quelli di terapia intensiva (-4). Nel dettaglio, sono 1.743 le persone ricoverate nei reparti ordinari degli ospedali e 294 quelli che hanno bisogno di cure ...

