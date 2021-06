Vanessa Ferrari si qualifica alle Olimpiadi 2021! Vinto il duello con Lara Mori, la Farfalla scrive una pagina di storia (Di sabato 26 giugno 2021) Vanessa Ferrari si è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2021, offrendo per l’ennesima volta un saggio della sua classe infinita e sfoggiando una caparbietà fuori dal comune. L’attesissimo duello con Lara Mori, che metteva in palio un pass nominale per i Giochi in programma tra meno di un mese (Cerimonia d’Apertura prevista il 23 luglio), ha sorriso nettamente alla bresciana, che parteciperà così per la quarta volta in carriera alla rassegna a cinque cerchi: si tratta di un record per la ginnastica artistica italiana, visto che ha superato il precedente ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021)si ètadi Tokyo 2021, offrendo per l’ennesima volta un saggio della sua classe infinita e sfoggiando una caparbietà fuori dal comune. L’attesissimocon, che metteva in palio un pass nominale per i Giochi in programma tra meno di un mese (Cerimonia d’Apertura prevista il 23 luglio), ha sorriso nettamente alla bresciana, che parteciperà così per la quarta volta in carriera alla rassegna a cinque cerchi: si tratta di un record per la ginnastica artistica italiana, visto che ha superato il precedente ...

Advertising

Eurosport_IT : VANESSA FERRARI VOLA A TOKYO ???????? La azzurra centra la sua quarta partecipazione ai Giochi olimpici, è record ass… - Raindog2704 : RT @LaurInter: Vanessa Ferrari ha appena ottenuto il pass per la sua quarta olimpiade. Dopo 23 anni di carriera. La più grande ginnasta ita… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Ginnastica Vanessa Ferrari nella storia: a Tokyo per la quarta Olimpiade - repubblica : Ginnastica Vanessa Ferrari nella storia: a Tokyo per la quarta Olimpiade - Devabole : RT @Eurosport_IT: VANESSA FERRARI VOLA A TOKYO ???????? La azzurra centra la sua quarta partecipazione ai Giochi olimpici, è record assoluto… -