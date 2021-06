Saviano: "Infame il dibattito sull'inginocchiarsi. Da quando ci fa schifo il buon esempio?" (Di sabato 26 giugno 2021) Un “dibattito, per certi versi Infame, che vuole avvelenare un gesto così nobile” come quello di inginocchiarsi per rendere rispetto alle vittime del razzismo. Così Roberto Saviano interviene, in un video su Twitter, sulla polemica dei calciatori della Nazionale, che stasera dovranno decidere se inginocchiarsi all’inizio del match con l’Austria per solidarizzare con il movimento antirazzista Black Lives Matter. “Si inginocchia chi vuole rendere rispetto a chi è vittima, segnare simbolicamente il proprio impegno perché le cose cambino. Quand’è che esattamente ha iniziato a farci ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 26 giugno 2021) Un “, per certi versi, che vuole avvelenare un gesto così nobile” come quello diper rendere rispetto alle vittime del razzismo. Così Robertointerviene, in un video su Twitter,a polemica dei calciatori della Nazionale, che stasera dovranno decidere seall’inizio del match con l’Austria per solidarizzare con il movimento antirazzista Black Lives Matter. “Si inginocchia chi vuole rendere rispetto a chi è vittima, segnare simbolicamente il proprio impegno perché le cose cambino. Quand’è che esattamente ha iniziato a farci ...

Advertising

zazoomblog : Saviano: Infame il dibattito sullinginocchiarsi. Da quando ci fa schifo il buon esempio? - #Saviano: #Infame… - TV7Benevento : **Europei: Saviano, 'sull'inginocchiarsi dibattito infame, che avvelena gesto nobile'** (2)... - TV7Benevento : **Europei: Saviano, 'sull'inginocchiarsi dibattito infame, che avvelena gesto nobile'**... - FenomenaleB : @emme_roberto @HuffPostItalia Il Prof Scurati si e’ dimesso perche’ non siamo in Turchia e non ci servono dittatori… -