Salvini contro De Luca | Vuole continuare a imporre le mascherine Lo dirò a Draghi

(Di sabato 26 giugno 2021) La decisione del governatore della Campania di mantenere l’obbligo delleall’aperto non è piaciuta a Matteo, che attacca: “Mentre l’Italia finalmente da lunedì si libera dalleall’aperto, in Campania il signor Dea imporle a tutti, unico nel Paese, insieme ad altri assurdi divieti. Da una parte ci sono la libertà, il buonsenso, il diritto al lavoro e a una prudente normalità, dall’altra ci sono inspiegabili divieti e ideologia. I campani non si meritano questo, lo segnalerò già oggi al presidente”. De ...

Ultime Notizie dalla rete : Salvini contro

ha detto il leader del Carroccio Matteo Salvini. Letta a Live In Firenze: il ddl Zan Per quanto riguarda il disegno di legge contro l'omotransfobia, ha affermato che ' sono assolutamente pronto ... Quanto al dialogo che gli ha chiesto Matteo Salvini, ha affermato che ' sono assolutamente pronto ... "Mentre l'Italia finalmente da lunedì si libera dalle mascherine all'aperto, in Campania il signor De Luca vuole continuare a imporle a tutti, unico nel Paese, insieme ad altri assurdi divieti.