Putin, Xi & Co. Se Draghi chiama i dittatori per nome (Di sabato 26 giugno 2021) Oggi è diventato di moda parlare di autocrazie. Mario Draghi definisce il presidente Erdogan un “dittatore” ed Enrico Letta lo corregge: no, è un autocrate. È chiaro che tecnicamente Letta ha ragione, ma c’è un rischio di cui nessuno parla. Il pericolo è che autocrazia resti un termine specialistico che non parla alla gente. Autocrazia sta diventando una parola sempre più usata nel linguaggio politico e giornalistico, ma in modo talmente ampio da comprendere l’intero spettro dei regimi politici del pianeta, con l’ eccezione dei Paesi governati da vere democrazie liberali. Per evitare di fare di ogni erba un fascio è più utile tornare alla distinzione classica tra regimi ... Leggi su formiche (Di sabato 26 giugno 2021) Oggi è diventato di moda parlare di autocrazie. Mariodefinisce il presidente Erdogan un “dittatore” ed Enrico Letta lo corregge: no, è un autocrate. È chiaro che tecnicamente Letta ha ragione, ma c’è un rischio di cui nessuno parla. Il pericolo è che autocrazia resti un termine specialistico che non parla alla gente. Autocrazia sta diventando una parola sempre più usata nel linguaggio politico e giornalistico, ma in modo talmente ampio da comprendere l’intero spettro dei regimi politici del pianeta, con l’ eccezione dei Paesi governati da vere democrazie liberali. Per evitare di fare di ogni erba un fascio è più utile tornare alla distinzione classica tra regimi ...

espressonline : Soldi da Mosca alla Lega: al Metropol con Savoini c’era una spia di Vladimir Putin - VittorioSgarbi : L'accusa dei medici della task force di Putin a Bergamo 'Medici mandati al massacro e politici irresponsabili. Psh… - sole24ore : Putin “spacca” l’Europa, bocciata proposta franco-tedesca di un vertice - MarcoZani13 : RT @marcell16895275: PUTIN: IL 95% DEGLI ATTACCHI TERRORISTICI MONDIALI SONO EFFETTUATI DALLA CIA LA CIA NON LAVORA PER CONTO DEL POPOLO… - Max18362869 : RT @marcell16895275: PUTIN: IL 95% DEGLI ATTACCHI TERRORISTICI MONDIALI SONO EFFETTUATI DALLA CIA LA CIA NON LAVORA PER CONTO DEL POPOLO… -