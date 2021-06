Pride a Roma, folla in piazza e slogan pro Ddl Zan: 'Vogliamo i nostri diritti'. Manifestazione anche a Milano (Di sabato 26 giugno 2021) Centinaia di persone, tra cui moltissimi adolescenti, sono in piazza Vittorio, a Roma, per il Pride 2021 per i diritti Lgbt+. Tra gli slogan scanditi da un gruppo di giovanissimi che con i colori dell'... Leggi su leggo (Di sabato 26 giugno 2021) Centinaia di persone, tra cui moltissimi adolescenti, sono inVittorio, a, per il2021 per iLgbt+. Tra gliscanditi da un gruppo di giovanissimi che con i colori dell'...

Advertising

gualtierieurope : Diritti, partecipazione, unità: buon Pride, #Roma #Pride2021 - Agenzia_Ansa : Dopo New York e Tel Aviv, oggi il Gay Pride si affaccerà in Italia, a Milano e Roma e sono in programma parate anch… - carmelitadurso : Oggi Roma e Milano saranno invase dall’onda arcobaleno in occasione dei #pride, che io sostengo e sosterrò sempre p… - miinelauva : NON HO CAPITO HANNO DETTO CHE C’ERA HARRY STYLES AL PRIDE DI ROMA MA SICURAMENTE BEATIPA E SARA ME L’AVREBBERO DETTO QUINDI NON CI CREDO OK - _Star1ight_A : @PomarolaThe2nd Ti prometto che se vieni a Roma l’anno prossimo ti raggiungo io per il pride guarda ?? -