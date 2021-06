Orietta Berti e Osvaldo Paterlini, come è nato il loro amore (Di sabato 26 giugno 2021) Si sono sposati esattamente 54 anni fa e le nozze si sono celebrate nel 1967. I due si sono conosciuti nel 1964 e dopo aver trascorso qualche anno insieme come fidanzati poi nel 1967 hanno deciso di convolare a nozze. Stando a quanto hanno riferito entrambi in alcune occasioni, pare che si siano conosciuti ad una fiera e sembra che sia stata proprio lei a fare il primo passo. Orietta avrebbe invitato Osvaldo a prendere un caffè e lui avrebbe risposto in quell’occasione, che non lo beveva e per questo la cantante l’avrebbe preparato con del cioccolato sciolto dentro. Lui per ringraziarla le avrebbe regalato un pezzo di formaggio e questo è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 giugno 2021) Si sono sposati esattamente 54 anni fa e le nozze si sono celebrate nel 1967. I due si sono conosciuti nel 1964 e dopo aver trascorso qualche anno insiemefidanzati poi nel 1967 hanno deciso di convolare a nozze. Stando a quanto hanno riferito entrambi in alcune occasioni, pare che si siano conosciuti ad una fiera e sembra che sia stata proprio lei a fare il primo passo.avrebbe invitatoa prendere un caffè e lui avrebbe risposto in quell’occasione, che non lo beveva e per questo la cantante l’avrebbe preparato con del cioccolato sciolto dentro. Lui per ringraziarla le avrebbe regalato un pezzo di formaggio e questo è ...

