Migranti | S Benedetto | pietra inciampo per ' ragazzo della pagella'

"Qui aspettavamo il giovane del Mali morto annegato il 18 aprile 2015 portando una pagella sul cuore. Ogni insegnante giusto lo avrebbe accolto". E' la scritta incisa sulla pietra d'inciampo

