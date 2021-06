Messico | scontro tra bande locali a Zacatecas | 18 morti

Advertising

Corriere : Messico, violento scontro a fuoco fra i cartelli della droga: 18 morti - Agenzia_Ansa : Messico, scontro armato tra narcos: 18 morti nello stato di Zacatecas - laregione : Messico, scontro tra cartelli della droga. 18 morti - paolaparoletta : RT @antimafia2000: #Messico: scontro cartelli droga, 18 morti in stato #Zacatecas #Narcos #narcotrafico - antimafia2000 : #Messico: scontro cartelli droga, 18 morti in stato #Zacatecas #Narcos #narcotrafico -

Ultime Notizie dalla rete : Messico scontro

... "Black lives matters? Decideremo tutti insieme!" CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBtra cartelli droga: 18 morti in stato Zacatecas...ospedalizzazione il completamento del ciclo vaccinale fornisce invece una protezione contro la variante Delta quasi qui alette a quella osservata contro la variante Alfaandiamo inuno...Uno scontro tra presunti trafficanti di droga ha provocato la morte di 18 persone ieri in un'area isolata dello stato di Zacatecas, nel Messico centrosettentrionale. Lo rende noto un portavoce del gov ...La guerra tra i cartelli della droga continua a fare danni e morti in Messico. L'ultimo episodio nello stato di Zacatecas, nella zona centro-nord del Paese, dove sono morte 18 persone in ...