Mascherine All'Aperto: in Campania Resta L'Obbligo (Di sabato 26 giugno 2021) Dal 28 giugno sarà possibile in zona bianca togliere le Mascherine All'Aperto. Il governatore della Campania, però, ha deciso di essere prudente e ha firmato un'ordinanza che prevede L'Obbligo di ...

Agenzia_Ansa : In Campania resta obbligatorio l'uso delle mascherine all'aperto 'in ogni situazione in cui non possa essere garant… - matteosalvinimi : Fine del coprifuoco in tutta Italia. Speranza firma lo stop alle mascherine all’aperto dal 28 giugno. Il Ddl Zan sa… - robersperanza : Dal 28 giugno superiamo l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto in zona bianca, ma sempre nel rispetto dell… - lorenzocasalin4 : RT @Fra_tante3: Da lunedì via le mascherine all’aperto..( per ora…) . Ma in Campania #DeLuca ha detto NO . Le devono ancora portare. .. con… - Fra_tante3 : Da lunedì via le mascherine all’aperto..( per ora…) . Ma in Campania #DeLuca ha detto NO . Le devono ancora portare. .. contenti vero? ???? -

