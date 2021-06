M5s: Renzi , 'no problemi per governo, se si vota non tornano in Parlamento nemmeno in gita' (Di sabato 26 giugno 2021) Roma, 26 giu (Adnkronos) - "L'esecutivo andrà avanti fino a fine legislatura, è una esigenza. C'è da finire la campagna vaccinale, far ripartire l'economia, gestire il Pnnr. Poi c'è un elemento in più, poco nobile: i parlamentari del M5s che vogliono tornare a casa 1 o 2 anni prima non esiste, se si va a elezioni oggi questi non rientrano nemmeno in gita scolastica. Non creeranno problemi al governo". Lo ha detto Matteo Renzi a SkyTg24. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) Roma, 26 giu (Adnkronos) - "L'esecutivo andrà avanti fino a fine legislatura, è una esigenza. C'è da finire la campagna vaccinale, far ripartire l'economia, gestire il Pnnr. Poi c'è un elemento in più, poco nobile: i parlamentari del M5s che vogliono tornare a casa 1 o 2 anni prima non esiste, se si va a elezioni oggi questi non rientranoinscolastica. Non creerannoal". Lo ha detto Matteoa SkyTg24.

