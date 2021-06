Letizia di Spagna | per Leonor cambia tutto | si prepara a diventare Regina

Leggi su dilei

(Di sabato 26 giugno 2021), la primogenita diOrtiz e di Felipe dista crescendo. Ormai non è più una bambina e, per lei, è prevista una sempre crescente lista di responsabilità che, in qualità di erede al Trono, dovrà assumersi. Ora che ha raggiunto un traguardo importante, è pronta are tutta la sua vita per, in futuro, un’ottimadie suo marito Felipe sono sempre stati genitori premurosi, attenti e affettuosi, ma non hanno mai nascosto alle loro figliee Sofia le difficoltà che derivano ...