Il caldo allontana i clienti, apertura serale per i mercati rionali (Di sabato 26 giugno 2021) Saranno quattro le aperture serali straordinarie dei mercati rionali di Talsano e Salinella, disposte dall’amministrazione Melucci per aumentare l’affluenza dei cittadini, diminuita a causa del caldo eccessivo. Nelle domeniche dell’11 luglio e dell’8 agosto a Talsano e nelle domeniche del 18 luglio e 22 agosto al quartiere Salinella, le aree commerciali normalmente operative nelle ore diurne saranno occupate dalle 17:30 alle 23:00 dagli operatori commerciali che frequentano i due mercati durante la settimana. L’ordinanza dirigenziale che ha previsto le aperture straordinarie contempla già la possibilità di ampliare le ... Leggi su tarantinitime (Di sabato 26 giugno 2021) Saranno quattro le aperture serali straordinarie deidi Talsano e Salinella, disposte dall’amministrazione Melucci per aumentare l’affluenza dei cittadini, diminuita a causa deleccessivo. Nelle domeniche dell’11 luglio e dell’8 agosto a Talsano e nelle domeniche del 18 luglio e 22 agosto al quartiere Salinella, le aree commerciali normalmente operative nelle ore diurne saranno occupate dalle 17:30 alle 23:00 dagli operatori commerciali che frequentano i duedurante la settimana. L’ordinanza dirigenziale che ha previsto le aperture straordinarie contempla già la possibilità di ampliare le ...

elenaricci1491 : Saranno quattro le aperture serali straordinarie dei mercati rionali di Talsano e Salinella, disposte dall’amminist… - TarantiniTime : Saranno quattro le aperture serali straordinarie dei mercati rionali di Talsano e Salinella, disposte dall’amminist… - TSTARANTO : Il caldo allontana i clienti, apertura serale per i mercati rionali - BlunoteWeb : #Taranto: #Caldo allontana clienti, apertura serale per #mercatirionali - CandelliAngelo : Il caldo allontana i clienti, apertura serale per i mercati rionali -

Ultime Notizie dalla rete : caldo allontana Molti preferiscono il condizionatore d'aria ma contro il caldo quest'altro è meglio Non solo porta l'aria alla temperatura che si vuole, ma quando l'aria è fresca allontana anche il ... Molti preferiscono il condizionatore d'aria ma contro il caldo quest'altro è meglio Oltre al ...

Dal ministero niente proroga, la batteria coke 12 si spegne ... ha salvato gli impianti dell'area a caldo dallo spegnimento, adesso il decreto di Cingolani avrà l'...di 5 milioni di tonnellate nel 2021 (dopo i poco più di 3 milioni del 2020) che si allontana. ...

Caldo torrido in arrivo, punte anche di 45°centigradi: dove colpirà e la tendenza per l’estate La Stampa Molti preferiscono il condizionatore d’aria ma contro il caldo quest’altro è meglio In questi giorni si sta vivendo un caldo eccezionale e si cerca anche disperatamente un buon rimedio. Le nonne oscuravano le persiane e non lasciavano ...

Fa caldo… e il palermitano ha le allucinazioni Fa caldo! Quando fa caldo a Palermo la gente “strammia” ed inizia a fare “discorsi persi”. La gente è così, pur di farsi bella ed avere il suo momento di ribalta, si convince di cose che non ha mai vi ...

Non solo porta l'aria alla temperatura che si vuole, ma quando l'aria è frescaanche il ... Molti preferiscono il condizionatore d'aria ma contro ilquest'altro è meglio Oltre al ...... ha salvato gli impianti dell'area adallo spegnimento, adesso il decreto di Cingolani avrà l'...di 5 milioni di tonnellate nel 2021 (dopo i poco più di 3 milioni del 2020) che si. ...In questi giorni si sta vivendo un caldo eccezionale e si cerca anche disperatamente un buon rimedio. Le nonne oscuravano le persiane e non lasciavano ...Fa caldo! Quando fa caldo a Palermo la gente “strammia” ed inizia a fare “discorsi persi”. La gente è così, pur di farsi bella ed avere il suo momento di ribalta, si convince di cose che non ha mai vi ...