Gli Azzurri non si inginocchiano. Chiellini: "L'Austria non ce l'ha chiesto" (Di sabato 26 giugno 2021) Wembley si colora d'azzurro. Una Londra blindata ha accolto Italia e Austria per la partita valida per gli ottavi di finale di Euro 2020, ma allo stadio è stata grande festa. Controlli capillari agli ingressi nel Paese nei vari aeroporti, ma a discapito dell'aumento esponenziale dei contagi da variante Delta, per le strade tantissime sono le persone in giro senza la mascherina. Nei pressi dello stadio di Wembley sin dalla mattina sono iniziate le operazioni di organizzazione per accogliere in sicurezza i 22.500 tifosi (sold out per la capienza concessa del 25%), di cui inizialmente è stato comunicato che solo 1200 dovevano essere sicuramente italiani. In realtà già dal ...

