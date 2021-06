Gianni Morandi: “Difficile pensare oggi a Grillo come a un comico, non fa più tanto ridere” (Di sabato 26 giugno 2021) “Ho collaborato spesso con Grillo… Poi, si è inventato un partito, un’idea. Ma pensando a come tiene in pugno un partito, anche se non so quanto tenga oggi tutti i suoi, non me lo fa vedere più come un comico, non è più un comico”. E’ quanto osserva Gianni Morandi, intervenendo all’evento Sky Tg24 live in Firenze. “E’ più Difficile ridere su quello che dice Grillo oggi, non so se a ragione a torto – sottolinea Morandi – Certo, ha creato un movimento straordinario che non ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 26 giugno 2021) “Ho collaborato spesso con… Poi, si è inventato un partito, un’idea. Ma pensando atiene in pugno un partito, anche se non so quanto tengatutti i suoi, non me lo fa vedere piùun, non è più un”. E’ quanto osserva, intervenendo all’evento Sky Tg24 live in Firenze. “E’ piùsu quello che dice, non so se a ragione a torto – sottolinea– Certo, ha creato un movimento straordinario che non ...

