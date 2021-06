(Di sabato 26 giugno 2021) Una notizia curiosa quella che riguarda, pilota della Haas nel Mondiale 2021 di F1. Il figlio del grande Michael stando la sua VF-21 numero 47 in una posizione nongià dai i test invernali del Bahrain. Ciò che non ci si aspetta è che a rivelare la situazione sia stata nel corso del weekend del GP di Francia. A spiegare alcuni dettagli sulla vicenda è stato il Team Principal della scuderia american Gunter: “Quandoin Francia mi ha fatto notare l’aspetto, io non ero consapevole del problema anche ...

Advertising

OA_Sport : #F1 Mick Schumacher guida con una postura non corretta. Steiner: “Sua mamma Corinna me l’ha detto” - Foodef11 : Schumacher guida 'storto', la madre Corinna e Vettel scoprono il difetto - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Mick Schumacher guida “storto”. Steiner: “Il problema emerso grazie alla mamma Corinna” #F1 - Gazzetta_it : Mick Schumacher guida “storto”. Steiner: “Il problema emerso grazie alla mamma Corinna” #F1 - sebavettels : Si ritirerà prima Mick Schumacher di Alonso di questo passo -

Ultime Notizie dalla rete : Mick Schumacher

La Gazzetta dello Sport

Il sospetto, il 'controllo' di Vettel dopo la gara di F1 al Paul Ricard, la conferma di Seb e il problema ora da risolvere: il sedile della Haas diè storto. Il figlio del sette volte iridato, Michael, sta guidando in una posizione non corretta nella sua VF - 21 numero 47 sin dai test invernali del Bahrain di metà marzo....GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.187 3 12 Esteban OCON Alpine+1.307 3 13 Carlos SAINZ Ferrari+1.329 4 14 George RUSSELL Williams+1.494 3 15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.573 4 16...Il Mondiale F1 2021 vedrà culminare domani, domenica 28 marzo, il fine settimana del GP del Bahrain, con la gara che sarà valida come come prima del calendario della F1. Fuori nella Q1 Sebastian Vette ...Lewis Hamilton va a caccia della 101° pole position della carriera, mentre Max Verstappen vuole essere il poleman per la seconda qualifica consecutiva. La Ferrari proverà a sfruttare la penalità di Va ...