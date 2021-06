Europeo con il Var: meno gialli, più rigori e partite più lunghe (Di sabato 26 giugno 2021) Analisi della prima fase del primo Europeo con il Var: diminuiscono i falli ma aumentano i calci di rigore assegnati. Ecco l’analisi Secondo l’analisi compiuta dalla Gazzetta dello Sport, il Var ha evidentemente influenzato le statistiche rispetto alle edizioni precedenti del torneo, dove il supporto all’arbitro non era previsto. Le cifre danno un quadro coerente a partire da «1) Falli a partita: 22,4. Erano 25,3 nel 2016, scendono di edizione in edizione: a Portogallo 2004 erano 37,7amatch. 2)Ammonizioni: neanche 3 a gara (2,7). Nel 2004 erano 5, quasi il doppio. 3) Espulsioni: 2 in 36 gare, come a Francia 2016 (media 0,05), in Portogallo erano state 6 in 24 match dei ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 giugno 2021) Analisi della prima fase del primocon il Var: diminuiscono i falli ma aumentano i calci di rigore assegnati. Ecco l’analisi Secondo l’analisi compiuta dalla Gazzetta dello Sport, il Var ha evidentemente influenzato le statistiche rispetto alle edizioni precedenti del torneo, dove il supporto all’arbitro non era previsto. Le cifre danno un quadro coerente a partire da «1) Falli a partita: 22,4. Erano 25,3 nel 2016, scendono di edizione in edizione: a Portogallo 2004 erano 37,7amatch. 2)Ammonizioni: neanche 3 a gara (2,7). Nel 2004 erano 5, quasi il doppio. 3) Espulsioni: 2 in 36 gare, come a Francia 2016 (media 0,05), in Portogallo erano state 6 in 24 match dei ...

