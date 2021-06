Discoteche, arriva l’ok del Cts ma a delle condizioni precise (Di sabato 26 giugno 2021) Il Cts ha dato l’ok per la riapertura delle Discoteche, ma ad una serie di condizioni. Adesso tocca al Governo stabilire la data di riapertura Era attesa da giorni il parere del Cts sulla riaperture delle Discoteche e ieri, venerdì 26 giugno, ha finalmente dato parere favorevole, ma non senza delle condizioni specifiche. La prima riguarda il green pass, chi vorrà andare in discoteca dovrà necessariamente possedere il green pass. Proprio ieri Pregliasco aveva detto che questa doveva essere una condizione imprescindibile, auspicando, inoltre, controlli seri ... Leggi su 361magazine (Di sabato 26 giugno 2021) Il Cts ha datoper la riapertura, ma ad una serie di. Adesso tocca al Governo stabilire la data di riapertura Era attesa da giorni il parere del Cts sulla riaperturee ieri, venerdì 26 giugno, ha finalmente dato parere favorevole, ma non senzaspecifiche. La prima riguarda il green pass, chi vorrà andare in discoteca dovrà necessariamente possedere il green pass. Proprio ieri Pregliasco aveva detto che questa doveva essere una condizione imprescindibile, auspicando, inoltre, controlli seri ...

