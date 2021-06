Di Lorenzo, l’ex agente lo accusa: “Rischiai la vita per lui. Mi sarei aspettato riconoscenza da parte sua” (Di sabato 26 giugno 2021) Giovanni Di Lorenzo nel mirino dell’ex agente. Il terzino dal Napoli e della nazionale negli ultimi anni ha collezionato una serie di prestazioni importanti che lo hanno portato ad essere tra i migliori nel suo ruolo. Il suo ex agente, Vittorio Tosto, a Radio Kiss Kiss Napoli ha lanciato un frecciata velenosa: “È una bella soddisfazione per me vedere Di Lorenzo agli Europei, lui abita vicinissimo casa mia. Il ragazzo era finito nel dimenticatoio per varie situazioni, ma lo conosco dai tempi della Lucchese e sono sempre stato convinto fosse speciale. Di Lorenzo ripartì da Matera sotto la ... Leggi su napolipiu (Di sabato 26 giugno 2021) Giovanni Dinel mirino del. Il terzino dal Napoli e della nazionale negli ultimi anni ha collezionato una serie di prestazioni importanti che lo hanno portato ad essere tra i migliori nel suo ruolo. Il suo ex, Vittorio Tosto, a Radio Kiss Kiss Napoli ha lanciato un frecciata velenosa: “È una bella soddisfazione per me vedere Diagli Europei, lui abita vicinissimo casa mia. Il ragazzo era finito nel dimenticatoio per varie situazioni, ma lo conosco dai tempi della Lucchese e sono sempre stato convinto fosse speciale. Diripartì da Matera sotto la ...

