Ddl Zan, Letta: 'I numeri per approvarlo in Aula ci sono. Con Lega dialogo non semplice' (Di sabato 26 giugno 2021) I numeri per approvare il ddl Zan al Senato "ci sono, ci sono stati per approvarlo nel primo passaggio e anche nel secondo passaggio. Dopodiche', andiamo in Parlamento e li' vedremo". Lo ha detto oggi ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 26 giugno 2021) Iper approvare il ddl Zan al Senato "ci, cistati pernel primo passaggio e anche nel secondo passaggio. Dopodiche', andiamo in Parlamento e li' vedremo". Lo ha detto oggi ...

Advertising

fattoquotidiano : Il ddl Zan non vieta alcuna libertà di pensiero, dunque il Vaticano vuole solo impicciarsi, contando sul ricatto el… - SusannaCeccardi : L'idolo della sinistra radical chic, Fedez, non ne azzecca più una e sul ddl Zan da il peggio di se. Incredibile!… - LaStampa : Sul Vaticano e il ddl Zan suor Alfieri attacca Fedez: “Riprenda in mano i libri, studi bene il Concordato e non dic… - jaingurug : RT @Loreto_1910: Intervista al protagonista dell'ultimo concordato tra lo Stato Italiano e lo Stato Vaticano Pres.Gennaro Acquaviva. Sec… - MatteoCassol : Mio su MOW???? La Cirinnà blasta un oppositore del ddl Zan parlando del suo c***o: “Si è rotto? Non se ne accorgerà n… -