Dati in linea con scelte governo ma per varianti servono più dosi o prenotazioni a rischio (Di sabato 26 giugno 2021) Sono 838 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 753 di ieri ma soprattutto i 1.197 di sabato scorso, a conferma di un trend ancora in discesa. Con 224.493 tamponi, molecolari e ...

