Danimarca, Maehle: “Indifferente chi incontreremo ai quarti, puntiamo su noi stessi” (Di sabato 26 giugno 2021) “Ad Amsterdam abbiamo ricevuto un supporto incredibile, completamente pazzesco. La fiducia in noi stessi e il coraggio che abbiamo è qualcosa che dobbiamo conservare con noi ancora a lungo. Non ci preoccupiamo di chi incontreremo ai quarti: puntiamo su noi stessi e sulle nostre qualità“. Lo ha detto l’esterno della Danimarca, Joakim Maehle, ai microfoni di TV3+ al termine del poker inflitto dalla Danimarca contro il Galles negli ottavi di Euro 2020, proprio con un gol del giocatore dell’Atalanta. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 26 giugno 2021) “Ad Amsterdam abbiamo ricevuto un supporto incredibile, completamente pazzesco. La fiducia in noie il coraggio che abbiamo è qualcosa che dobbiamo conservare con noi ancora a lungo. Non ci preoccupiamo di chiaisu noie sulle nostre qualità“. Lo ha detto l’esterno della, Joakim, ai microfoni di TV3+ al termine del poker inflitto dallacontro il Galles negli ottavi di Euro 2020, proprio con un gol del giocatore dell’Atalanta. SportFace.

Advertising

SkySport : GALLES-DANIMARCA 0-4 Risultato finale ? ? #Dolberg (27’) ? #Dolberg (48’) ? #Maehle (88’) ? #Braithwaite (90+6’) ?… - sportface2016 : #EURO2020, le parole di #Maehle dopo #GallesDanimarca - sportli26181512 : Danimarca, Maehle: 'Fiducia i noi stessi e nelle nostre qualità, ai quarti non temiamo nessuno': Joakim Maehle, ter… - GabrieleCats : Le due chiavi tattiche della vittoria della Danimarca: 1) Lo spostamento di Christensen in mediana dopo le difficol… - melomonaco86 : La Danimarca disintegra il Galles di Bale per 4-0, in gol anche l’atalantino Maehle. Affronterà la vincente tra Ola… -