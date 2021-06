Covid | Speranza | “Siamo messi meglio ma non è ancora finita”

(Di sabato 26 giugno 2021) Intervenuto a Napoli, il ministro della Salute Robertoha parlato della situazionein Italia. Le sue parole I numeri relativi alin Italia sono in netto miglioramento. Da lunedì tutte le regioni saranno ufficialmente in zona bianca, e cadrà l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. Si tratta di passi in avanti importanti, L'articolo proviene da Inews.it.

Nell'ultimo mese i casi disi sono quadruplicati proprio a causa della variante Delta e i ... Il ministro della Salute, Roberto, invita a 'un lavoro coordinato a livello internazionale ...... dunque, non hanno alcuna copertura contro il. Il dato è riportato nell'ultimo report ... sul tracciamento e continuerà a farlo", ha detto Roberto, ministro della Salute, a margine di un ...Intervenuto a Napoli, il ministro della Salute Roberto Speranza ha parlato della situazione Covid in Italia. Le sue parole ...26 giugno 2021Sono ancora 2 milioni e 700 mila gli italiani over 60 che non hanno fatto neanche la prima dose di vaccino e, dunque, non hanno alcuna copertura contro il Covid. Il ...