orizzontescuola : Classi pollaio, l’affondo di Buondonno (SI): “La situazione è grave, il Ministero intervenga con urgenza” - Bmasiac : @AntalJonathan @orizzontescuola Appunto, anch'io parlo di liceo. La propaganda non serve, tutte le volte che raccon… - katiaamore : RT @Marlfix: @orizzontescuola Allora, visto che sono pochi, li mettiamo in classi pollaio, così sembreranno di più.. - Bmasiac : @orizzontescuola Boh, prossimo anno scolastico la classe di cui sono coordinatore sarà di 33, un'altra 30... non sono classi pollaio queste? - Marlfix : @orizzontescuola Allora, visto che sono pochi, li mettiamo in classi pollaio, così sembreranno di più.. -

... dove i bambini non raggiungono il numero sufficiente per formare piùe, stando alle norme, dovrebbero essere raggruppati tutti assieme in un'unica classe "", che causerebbe problemi ...Inoltre restano invariati i numeri delle "": Pinneri ha ricordato che del resto i parametri per la formazione dellesono stabiliti per legge e non dipendono da lui. "Il direttore ...“Ci saranno molti problemi a fare le prime elementari anche perché il provveditorato non può fare classi per dieci bambini […] però se i bambini non ci sono […] qui c’è bisogno di partire dalle fondam ...Tanti dubbi sul ritorno in aula tra meno di tre mesi. Classi «pollaio»: a Roma ne mancano 445, Rusconi: «Non bisogna perdere neanche un minuto ...