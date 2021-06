Chelsea, agente Werner: «Non escludo nulla. Ma il suo futuro è chiaro» (Di sabato 26 giugno 2021) Karlheinz Forster, agente di Timo Werner, ha parlato del futuro dell’attaccante del Chelsea: le sue dichiarazioni Karlheinz Forster, agente di Timo Werner, ha parlato del futuro dell’attaccante del Chelsea. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sport1. «Non so ancora cosa accadrà tra tre o quattro anni. Il calcio si muove velocemente. nulla è da escludere. Se dovessi valutare in questo momento, direi molto chiaramente che Timo resterà al Chelsea». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 giugno 2021) Karlheinz Forster,di Timo, ha parlato deldell’attaccante del: le sue dichiarazioni Karlheinz Forster,di Timo, ha parlato deldell’attaccante del. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sport1. «Non so ancora cosa accadrà tra tre o quattro anni. Il calcio si muove velocemente.è da escludere. Se dovessi valutare in questo momento, direi molto chiaramente che Timo resterà al». L'articolo proviene da Calcio News 24.

