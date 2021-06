“Bellissimo ritrovarsi” Lorella Cuccarini ci stupisce così: rieccoli! (Di sabato 26 giugno 2021) Lorella Cuccarini questo pomeriggio ha stupito Instagram con una fotografia che ha reso felici i fan di Amici. L’insegnante di ballo sorride con loro… Pomeriggio nostalgico per Lorella Cuccarini. La… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 26 giugno 2021)questo pomeriggio ha stupito Instagram con una fotografia che ha reso felici i fan di Amici. L’insegnante di ballo sorride con loro… Pomeriggio nostalgico per. La… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

AnitaRus3 : RT @valeriazuppa1: E poi ritrovarsi in un suo abbraccio e stringerla forte al petto , fino al punto di sentire i nostri cuori che si toccan… - 3125Carameli : RT @valeriazuppa1: E poi ritrovarsi in un suo abbraccio e stringerla forte al petto , fino al punto di sentire i nostri cuori che si toccan… - valeriazuppa1 : E poi ritrovarsi in un suo abbraccio e stringerla forte al petto , fino al punto di sentire i nostri cuori che si t… - Tamaru_o_ : @ksnt63 È un gesto bellissimo di empatia e umiltà nel rendersi conto del male che hanno subito e subiscono. È un ge… - Babbajola82 : Bellissimo e stranissimo ritrovarsi al #GalileoGalilei E questa estate mi tolgo la voglia?? -