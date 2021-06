Usa, la morte di George Floyd: l'ex agente condannato a 22,5 anni di carcere (Di venerdì 25 giugno 2021) Derek Chauvin , l'ex agente che ha ucciso George Floyd , stato condannato a 270 mesi di carcere, 22,5 anni. Lo afferma il giudice Peter Cahill , spiegando che alla sua decisione allegato un memorandum ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 25 giugno 2021) Derek Chauvin , l'exche ha ucciso, statoa 270 mesi di, 22,5. Lo afferma il giudice Peter Cahill , spiegando che alla sua decisione allegato un memorandum ...

Advertising

vaticannews_it : #25giugno Vatican News Service @CardinalChito alla @CaritasItaliana Servire i poveri per amore, non per ipocrisia… - MarcG_69 : RT @Gmairocl: @Marcozanni86 In USA il 90% dei bianchi uccisi sono vittime di assassini neri e vengono uccisi con armi da fuoco detenute ill… - LiberoReporter : Usa: morte George Floyd, Chauvin condannato a 22 anni e mezzo #anni #Chauvin #condannato #georgefloyd #mezzo… - Gmairocl : @Marcozanni86 In USA il 90% dei bianchi uccisi sono vittime di assassini neri e vengono uccisi con armi da fuoco de… - Gaebaldi : Usa: morte George Floyd, Chauvin condannato a 22 anni e mezzo #anni #Chauvin #condannato #georgefloyd #mezzo… -