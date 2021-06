Prova scritta concorso Comune Roma: programmi, testi specifici e tutti i calendari delle prove (Di venerdì 25 giugno 2021) **aggiornamento del 25/06/2021: Sul sito istituzionale del Comune di Roma arrivano anche gli ultimi calendari dei profili di categoria C per Istruttori Informatici e Istruttori amministrativi. Le prove si terranno, presso la Nuova Fiera di Roma, ingresso Est: il 16 e il 19 luglio per Istruttori informatici, codice concorso CUIS/RM (scarica calendario convocazioni e prove); dal 20 luglio al 4 agosto per Istruttori amministrativi, codice concorso CUIA/RM (scarica calendario convocazioni e ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 25 giugno 2021) **aggiornamento del 25/06/2021: Sul sito istituzionale deldiarrivano anche gli ultimidei profili di categoria C per Istruttori Informatici e Istruttori amministrativi. Lesi terranno, presso la Nuova Fiera di, ingresso Est: il 16 e il 19 luglio per Istruttori informatici, codiceCUIS/RM (scaricao convocazioni e); dal 20 luglio al 4 agosto per Istruttori amministrativi, codiceCUIA/RM (scaricao convocazioni e ...

