I parlamentari M5S creano uno spiraglio tra Grillo e Conte

«Se per voi sono un problema dovete dirmelo in faccia», ha detto Beppe Grillo l'altra sera ai parlamentari in un impeto di quello che gli psicoanalisti definirebbero insight, uno squarcio improvviso di verità e consapevolezza della propria condizione che dice molto dello stato d'animo degli eletti nel giorno che segue la rottura con Giuseppe Conte. LO HA FATTO, Grillo, quasi sfidandoli a rivelargli quello che molti pensano: la fase del Movimento 5 Stelle che lui rappresenta si è conclusa. Dopo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

