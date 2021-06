Fdi, Figliomeni: paradossale parlare di tariffa rifiuti in piena emergenza (Di venerdì 25 giugno 2021) Roma – “In Commissione Bilancio ci siamo sentiti mortificati, per i cittadini che rappresentiamo, a dover sentire parlare di determinazione delle misure della Tassa sui rifiuti per l’anno 2021 alla luce della grave situazione in cui si trova la città di Roma e i suoi abitanti.” “Sono state predisposte delle agevolazioni per pochissime persone che rappresentano un ‘pannicello caldo’ rispetto a quello che, da un lato, meriterebbero le utenze domestiche e, dall’altro, le utenze commerciali visto anche il grave periodo di crisi economica derivante dalla chiusura delle attività.” “Utenze non domestiche che, fra l’altro, sono state suddivise in due categorie ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 25 giugno 2021) Roma – “In Commissione Bilancio ci siamo sentiti mortificati, per i cittadini che rappresentiamo, a dover sentiredi determinazione delle misure della Tassa suiper l’anno 2021 alla luce della grave situazione in cui si trova la città di Roma e i suoi abitanti.” “Sono state predisposte delle agevolazioni per pochissime persone che rappresentano un ‘pannicello caldo’ rispetto a quello che, da un lato, meriterebbero le utenze domestiche e, dall’altro, le utenze commerciali visto anche il grave periodo di crisi economica derivante dalla chiusura delle attività.” “Utenze non domestiche che, fra l’altro, sono state suddivise in due categorie ...

Advertising

AndreaF76955249 : @Figliomeni_FdI @FratellidItalia @tempoweb @M5SRoma Aiutino - AndreaF76955249 : @Figliomeni_FdI @FratellidItalia @tempoweb @M5SRoma Solo a Roma ci sono questi problemi?! ??????? Sicuri sicuri?! ?? - Figliomeni_FdI : Anche oggi sul @tempoweb per denunciare le tante situazioni di degrado della nostra città, purtroppo non solo in pe… - RobertaFantauz3 : @MercurioPsi @diarioromano @iltrenoromalido @erikastefani71 @andreavenuto @ass_coscioni @IlariaPiccolo75… - MercurioPsi : @89NeKo89 @borrillo62 @iltrenoromalido @diarioromano @Andrea0606061 @MariM64768014 @IlariaPiccolo75 @Figliomeni_FdI… -