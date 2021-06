Cts, ok alle discoteche all’aperto con green pass e al 50% della capienza (Di venerdì 25 giugno 2021) Via libera del Cts all’apertura delle discoteche in zona bianca. “Il CTS ha sottolineato come il quadro epidemiologico attuale sia caratterizzato da una circolazione contenuta del virus Sars-Cov-2 nel territorio nazionale ma allo stesso tempo stia emergendo progressivamente la variante Delta che secondo ECDC è destinata diventare dominante nei paesi europei nei mesi estivi”. Lo scrive in una nota il Comitato Tecnico Scientifico al termine della riunione per fornire indicazioni rispetto alla riaperture delle discoteche nel periodo estivo e prevedendo alcuni paletti che i locali di intrattenimento dovranno rispettare come lo svolgimento ... Leggi su tpi (Di venerdì 25 giugno 2021) Via libera del Cts all’apertura dellein zona bianca. “Il CTS ha sottolineato come il quadro epidemiologico attuale sia caratterizzato da una circolazione contenuta del virus Sars-Cov-2 nel territorio nazionale ma allo stesso tempo stia emergendo progressivamente la variante Delta che secondo ECDC è destinata diventare dominante nei paesi europei nei mesi estivi”. Lo scrive in una nota il Comitato Tecnico Scientifico al termineriunione per fornire indicazioni rispetto alla riaperture dellenel periodo estivo e prevedendo alcuni paletti che i locali di intrattenimento dovranno rispettare come lo svolgimento ...

