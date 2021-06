Caldo killer: Antonio muore a 35 anni mentre distribuisce volantini in strada (Di venerdì 25 giugno 2021) Tragedia sul lavoro nel Salento, dove un 35enne muore mentre distribuisce volantini sotto il sole. Il dramma si è consumato a , dove il ragazzo stava lavorando quando si è sentito male. Era mercoledì ... Leggi su leggo (Di venerdì 25 giugno 2021) Tragedia sul lavoro nel Salento, dove un 35ennesotto il sole. Il dramma si è consumato a , dove il ragazzo stava lavorando quando si è sentito male. Era mercoledì ...

Advertising

leggoit : Galatina, caldo killer: Antonio muore a 35 anni mentre distribuisce volantini in strada - CSalentino : Caldo killer: 35enne accusa malore mentre distribuisce volantini e muore in ospedale - LegaPremier : Caldo killer: 35enne Italiano, accusa malore mentre distribuisce volantini e muore in ospedale - koreinmycore : Con il surriscaldamento globale è come se vivessi ai tropici ma senza i benefici di vivere ai tropici ma con moscer… - zazoomblog : Eraclea. Caldo killer in spiaggia Pietro muore sotto gli occhi della moglie - #Eraclea. #Caldo #killer #spiaggia -