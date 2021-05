Ue: Draghi al Consiglio europeo, punto su Covid e migranti (Di lunedì 24 maggio 2021) Roma, 24 mag. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, sarà nel pomeriggio a Bruxelles per partecipare al Consiglio europeo straordinario, che si concluderà domani. Al centro del dibattito, cambiamenti climatici, migranti, Covid-19, Russia e Regno Unito. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 24 maggio 2021) Roma, 24 mag. (Adnkronos) – Il presidente del, Mario, sarà nel pomeriggio a Bruxelles per partecipare alstraordinario, che si concluderà domani. Al centro del dibattito, cambiamenti climatici,-19, Russia e Regno Unito. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Consiglio Indennità Covid: bonus 800 e 1.600 ampliati nel Sostegni bis L'approvazione del decreto Sostegni bis , presentato la scorsa settimana dallo stesso presidente del Consiglio Draghi insieme ai ministri competenti (Orlando per il Lavoro , Franco per l' Economia ), proroga le indennità già concesse dai precedenti decreti emergenziali ed estende il riconoscimento a ...

Recovery: alle 11.30 riunione capi delegazione-Draghi su governance (2) (Adnkronos) - Alla cabina di regia parteciperanno anche i ministri Daniele Franco, Vittorio Colao, Roberto Cingolani e il sottosegretario alla ...

