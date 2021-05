Roma, brutto scontro in Via delle Capannelle tra due auto, strada chiusa: uomo portato in ospedale (FOTO) (Di lunedì 24 maggio 2021) brutto scontro ieri mattina in Via delle Capannelle intorno alle ore 9.20 in corrispondenza di Via Appia Nuova. L’incidente ha coinvolto una Renault Kangoo e una Fiat Punto ed ha provocato il ferimento di un uomo (non grave) trasportato al San Giovanni. Stando ad alcune testimonianze raccolte alla base dell’incidente vi sarebbe stato il transito col rosso di uno o più ciclisti, circostanza tuttavia al momento non riscontrata ufficialmente e pertanto non presente agli atti. Ad ogni modo per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro sono al lavoro gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del gruppo Tuscolano. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. A seguito dell’incidente Via Appia Nuova è rimasta chiusa per circa due ore. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 24 maggio 2021)ieri mattina in Viaintorno alle ore 9.20 in corrispondenza di Via Appia Nuova. L’incidente ha coinvolto una Renault Kangoo e una Fiat Punto ed ha provocato il ferimento di un(non grave) trasal San Giovanni. Stando ad alcune testimonianze raccolte alla base dell’incidente vi sarebbe stato il transito col rosso di uno o più ciclisti, circostanza tuttavia al momento non riscontrata ufficialmente e pertanto non presente agli atti. Ad ogni modo per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro sono al lavoro gli agenti della Polizia Locale diCapitale del gruppo Tuscolano. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. A seguito dell’incidente Via Appia Nuova è rimastaper circa due ore. ...

