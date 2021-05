Roma, accoltellato per una ragazza: 23enne in fin di vita. L'aggressione durante la movida (Di lunedì 24 maggio 2021) Le urla di dolore della vittima per quel coltello che gli stava squarciando il torace e l'addome hanno riecheggiato tra i palazzi sotto la sopraelevata di San Lorenzo. Il primo sabato, con il ... Leggi su leggo (Di lunedì 24 maggio 2021) Le urla di dolore della vittima per quel coltello che gli stava squarciando il torace e l'addome hanno riecheggiato tra i palazzi sotto la sopraelevata di San Lorenzo. Il primo sabato, con il ...

