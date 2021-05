Riapertura piscine, Rasi: “Nel cloro virus resiste 20-30 secondi” (Di lunedì 24 maggio 2021) Riaprono oggi le palestre, mentre le piscine all’aperto sono già aperte. Per quelle al chiuso bisognerà aspettare il 1 luglio. “C’è uno studio norvegese” sull’azione del cloro contro il Covid, spiega ad ‘Agorà’ su Rai3 il microbiologo dell’università di Roma Tor Vergata Guido Rasi, “che segue ad altre osservazioni già fatte”, in cui “sembra proprio che il virus non resista più di 20-30 secondi sopra il pelo dell’acqua mentre si nuota” in piscina. “Sembra veramente confermato” aggiunge Rasi, ex direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco Ema, oggi consulente del commissario per l’emergenza Coronavirus e direttore scientifico del provider di educazione continua in medicina Sanità In-Formazione, gruppo Consulcesi. “Al 50% di vaccinati” contro Covid-19 in Italia ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 24 maggio 2021) Riaprono oggi le palestre, mentre leall’aperto sono già aperte. Per quelle al chiuso bisognerà aspettare il 1 luglio. “C’è uno studio norvegese” sull’azione delcontro il Covid, spiega ad ‘Agorà’ su Rai3 il microbiologo dell’università di Roma Tor Vergata Guido, “che segue ad altre osservazioni già fatte”, in cui “sembra proprio che ilnon resista più di 20-30sopra il pelo dell’acqua mentre si nuota” in piscina. “Sembra veramente confermato” aggiunge, ex direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco Ema, oggi consulente del commissario per l’emergenza Coronae direttore scientifico del provider di educazione continua in medicina Sanità In-Formazione, gruppo Consulcesi. “Al 50% di vaccinati” contro Covid-19 in Italia ...

Advertising

italiaserait : Riapertura piscine, Rasi: “Nel cloro virus resiste 20-30 secondi” - GiorgioMassenza : Grandissimi tutti i nostri nuotatori agli europei di nuoto...e per tutta risposta il governo mette la riapertura de… - UispNazionale : RT @UispERtutti: Nel servizio di Camilla Di Collalto per @trc_tv #Bologna ancora risalto alle #piscine coperte, escluse da qualunque consid… - crocevvia : RT @UispERtutti: Nel servizio di Camilla Di Collalto per @trc_tv #Bologna ancora risalto alle #piscine coperte, escluse da qualunque consid… - UispERtutti : Nel servizio di Camilla Di Collalto per @trc_tv #Bologna ancora risalto alle #piscine coperte, escluse da qualunque… -