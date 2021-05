Primarie | confermati i quattro candidati Inizia la corsa per il voto del 12 e 13 giugno

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 24 maggio 2021) E’ arrivata anche la conferma ufficiale: ialledel centrosinistra sono. Stefano Lo Russo, Enzo Lavolta, Francesco Tresso e Igor Boni. Ieri sera il Coordinamento Organizzativo e di Garanzia ha proceduto alla verifica delle firme presentate in cartaceo, mentre in mattinata si è verificato l’esito delle votazioni sulla Piattaforma Partecipa messa a disposizione dal Pd nazionale. In quest’ultimo caso sono state 929 le sottoscrittori raccolte, di cui 810 quelle ritenute valide. Mentre le altre sono state scartate per via di errori nel caricamento dei documenti o perchè i votanti non erano residenti a Torino. “Dalla verifica nel suo complesso, che è avvenuta tramite un controllo su alcuni elementi oggettivi relativamente alle modalità di raccolta delle sottoscrizioni, iStefano Lo ...