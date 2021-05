Manutenzione e gestione giardini

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 24 maggio 2021) Una delle più grandi fortune che una persona può incontrare quando va a comprare una casa o quando va ad affittarla è incontrare una casa che ha un bel giardino. Soprattutto perché come abbiamo notato in questo periodo di coronavirus avere un giardino nei momenti nei quali si è costretti a rimanere a casa come è successo proprio per via delle restrizioni governative, dei vari lockdown avere un bel giardino dove prendere un po’ d’aria e rilassarsi, e perché no prendere un po’ di sole che aiuta il sistema immunitario è assolutamente decisivo e meraviglioso. Anzi non è che incontrare una casa con un giardino e una fortuna ma spesso è proprio una scelta è ben mirata. Non solo perché un giardino può fare comodo a tutti può piacere a tanti anche per esempio per ospitare delle persone e fare un bel barbecue o fare una cena, ma è possiamo dire abbastanza indispensabile quando si ha in casa ...