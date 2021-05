Mancato rimborso dei biglietti, 4,2 milioni di multa a Ryanair (Di lunedì 24 maggio 2021) L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 4,2 milioni di euro a Ryanair per pratiche commerciali scorrette. l'Antitrust ha stabilito che la società, venute meno le ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 24 maggio 2021) L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 4,2di euro aper pratiche commerciali scorrette. l'Antitrust ha stabilito che la società, venute meno le ...

