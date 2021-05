L’origine del Covid? Prove sul laboratorio di Wuhan: “Tre ricercatori si ammalarono nel 2019” (Di lunedì 24 maggio 2021) Tre virologi cinesi malati a Wuhan nell’autunno 2019. L’informazione diffusa dal Wall Street Journal riaccende i riflettori sul dibattito relativo alL’origine del Covid e riporta in primo piano la città cinese considerata l’epicentro della pandemia. “Tre ricercatori dell’Istituto di virologia di Wuhan (nella foto) si sarebbero ammalati a novembre 2019 al punto da richiedere assistenza ospedaliera, secondo un report dell’intelligence degli Stati Uniti -in precedenza secretato- che potrebbe dare ulteriore voce alle richieste sempre più pressanti per un’inchiesta completa” sull’ipotesi “se il virus Covid-19 possa essere uscito dal laboratorio”, si legge nell’articolo pubblicato in esclusiva dal quotidiano americano. A ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 24 maggio 2021) Tre virologi cinesi malati anell’autunno. L’informazione diffusa dal Wall Street Journal riaccende i riflettori sul dibattito relativo aldele riporta in primo piano la città cinese considerata l’epicentro della pandemia. “Tredell’Istituto di virologia di(nella foto) si sarebbero ammalati a novembreal punto da richiedere assistenza ospedaliera, secondo un report dell’intelligence degli Stati Uniti -in precedenza secretato- che potrebbe dare ulteriore voce alle richieste sempre più pressanti per un’inchiesta completa” sull’ipotesi “se il virus-19 possa essere uscito dal”, si legge nell’articolo pubblicato in esclusiva dal quotidiano americano. A ...

Advertising

UffiziGalleries : #Buongiorno dal #GiardinodiBoboli! Giove è circondato da un tripudio di peonie! La statua, opera di… - AngelaR17374638 : RT @maestrosospetto: Si chiama spirito libero colui che pensa diversamente da come, in base alla sua origine, al suo ambiente, al suo stato… - Voroklimef : RT @StalinZio: Ho scoperto che l'origine del nome 'mariano' per il cardo è legata alla cristianizzazione di una leggenda che in origine ave… - Prudenza_Le_Mat : RT @StalinZio: Ho scoperto che l'origine del nome 'mariano' per il cardo è legata alla cristianizzazione di una leggenda che in origine ave… - StalinZio : Ho scoperto che l'origine del nome 'mariano' per il cardo è legata alla cristianizzazione di una leggenda che in or… -

Ultime Notizie dalla rete : L’origine del “Lasciateci indagare sull'origine del Covid”, l'appello dei biologi sulla rivista Science EuropaToday