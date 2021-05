LIVE Giro d’Italia 2021 in DIRETTA | cambia la tappa | si parte in ritardo

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ATTUALE CLASSIFICA GENERALE DEL10.54 Mauro Vegni: “Il nostro primo obiettivo è quello di portare in sicurezza i corridori a Milano. Oggi le condizioni non sapevamo come potevano essere in prospettiva. Abbiamo ritenuto più importante accorciare la corsa, rendendola intensa. L’anno scorso a Morbegno è stata una brutta figura, quella di oggi è una situazione diversa. Non possiamo cancellare anche l’ultima discesa, altrimenti annulliamo lacompletamente. Pensiamo di aver tutelato sia i corridori che la. Tante squadre avrebbero anche fatto la corsa completa”. 10.50 UFFICIALE: laprenderà il via alle 11.20. 10.47 La nuova altimetria di: #– New ...