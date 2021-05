iPhone 13 si mostra in video | notch più piccolo?

Leggi su helpmetech

(Di lunedì 24 maggio 2021) In attesa del nuovo13, che sicuramente non sarà presentato prima di Settembre 2021, continuano a circolare in retee leak sul divece di Apple. L’ultimosul quale avevamo messo le mani riguardava l’13 pro. Ildi oggiinvece il modello base di13 oltre all’estetica fa trapelare anche le caratteristiche: Se davvero cosi fosse potrebbe essere un problema dover avere sempre e comunque un accessorio specifico di ricarica con noi, perché le piastre di ricarica senza fili non sono mica ovunque, al contrario di una presa elettrica. Saremmo pronti a gestire uno smartphone, a questo punto, senza porte? Senza jack audio ormai da tempo e ora anche senza porta Lightning? L'articolo proviene da HelpMeTech.