Il Brindisi parte ad handicap, Virtus Bologna abbozza la 'fuga' (Di lunedì 24 maggio 2021) Brindisi - La Virtus Bologna cala gli assi, l'Happy casa Brindisi deve inchinarsi nella prima partita della serie di semifinale (al meglio delle 5 gare) per lo scudetto del basket. Domani si replica (... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 24 maggio 2021)- Lacala gli assi, l'Happy casadeve inchinarsi nella prima partita della serie di semifinale (al meglio delle 5 gare) per lo scudetto del basket. Domani si replica (...

Advertising

LaGazzettaWeb : Il Brindisi parte ad handicap, Virtus Bologna abbozza la «fuga» - hbahdraward : RT @JohnRain81: #Virtus-Brindisi G1 Teo MVP e Beli devastante nel 2T, quando si faceva molto sul serio, ma stasera la si è vinta in difesa.… - JohnRain81 : #Virtus-Brindisi G1 Teo MVP e Beli devastante nel 2T, quando si faceva molto sul serio, ma stasera la si è vinta in… - GiovyDean : Sono di Brindisi e percepisco 'li iastemi' di mio padre dall'altra parte della casa, ad ogni tiro che non entra. #SerieAtipo - brindisilibera : New post (GIORNATA DELLA LEGALITÀ, GRUPPO FDI PUGLIA:'NON DIMENTICHIAMO CHI HA SCELTO DI STARE DALLA PARTE DELLA GI… -